به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: پایداری جو و شرایط مناسب برای انباشت آلاینده‌ها تا پایان هفته در استان ادامه دارد و کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی کاهش می یابد.

حجت‌الله علی عسکریان افزود: بررسی آخرین مدل‌ها و تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا پایان هفته، جوی آرام و به نسبت پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: گاهی وزش باد و آسمانی صاف تا کمی ابری در طول هفته پیش‌بینی می‌شود و در این مدت، غبار صبحگاهی در نواحی مرکزی و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در ساعات پرتردد دیده می شود.

عسکریان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد گفت: از فردا تا اواخر فردا، شهرهای اصفهان، خمینی‌شهر، دهاقان، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، فرودگاه اصفهان، کبوترآباد، نجف‌آباد و مبارکه از شرایط پیش رو تأثیر می گیرد.

وی افزود: پایداری هوا و مهیا بودن بستر لازم برای انباشت آلاینده‌ها باعث کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی و رسیدن آن به حد ناسالم برای عموم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: کنترل و نظارت بر مصرف سوخت‌های فسیلی، پرهیز از فعالیت در فضای باز افراد حساس، خودداری از فعالیت‌های صنعتی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و اجتناب از خودروهای تک سرنشین و فعالیت‌های غیرضروری در ساعات اولیه روز و ترافیک توصیه می‌شود.

وی درباره دمای هوای استان گفت: در 48 ساعت آینده تغییر محسوسی در دما مشاهده نمی‌شود. و بیشینه دمای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز 23 درجه و کمینه بامداد فردا دو درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

علی عسکریان افزود: همچنین ثبت دمای زیر صفر در شش شهر بوئین میاندشت، چادگان، فرودگاه اصفهان، فریدن، شهرضا، شاهین‌شهر و میمه پیش‌بینی شده است. چوپانان با 27 درجه سانتی‌گراد و بوئین میاندشت با چهار درجه زیر صفر، گرم‌ترین و سردترین مناطق استان خواهند بود.