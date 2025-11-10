سفالگر ماهر لالجینی که ۴۰ سال هنرمندانه به سفال‌ها جانی تازه داده؛ آن قدر درکارش ماهر است که حتی با چشمانی بسته سفالگری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در نخستین همایش زنجیره ملی سفال وسرامیک در شهر جهانی لالجین به پاس قدردانی از استادکاران این چنین ماهر، به بحث حفظ کیفیت؛ استاندارد سازی؛ مهارت افزایی؛ برندسازی و افزایش دانش آکادمیک تاکید شد.

معاون هنر‌های سنتی و صنایع دستی کشور در این همایش، سفال را «ترازترین اقتصاد هویت‌بنیان» کشور دانست و گفت: مدیریت جامع زنجیره ارزش صنایع دستی در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است.

مدیرکل میراث فرهنگی؛ صنایع دستی و گردشگری استان همدان هم بابیان اینکه صادرات سفال در استان همدان بیشترین میزان را دربین دیگر محصولات صادراتی صنایع دستی دارد گفت: میزان صادرات بیش از ۹ میلیون دلاری در ۷ ماهه امسال به کشور‌های حوزه خلیج فارس و حتی اروپا است.

لالجین از سال ۱۳۹۵ شهرجهانی نامگذاری شد و هم اکنون دارای هزار و ۳۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ و ۳۷۰ واحد در شهرک‌های صنعتی است.