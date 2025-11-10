پخش زنده
قرارداد صنعتی دانشگاه حکیم سبزواری با مناطق نفتخیز به ارزش ۲۶ میلیارد تومان امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: امسال ارزش قراردادهای بین دانشگاه و حوزه صنعت به ۲۹ میلیارد تومان رسیده است .
علی تسنیمی امروز در نشست خبری افزود: قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری به منظور رفع نیازهای علمی و صنعتی مرتبط با حوزههای فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی است.
وی اظهار کرد: تفاهمنامههای منعقد شده در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی در مجموع ۱۲ مورد است که مناطق نفتخیز جنوب، معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکتهای توزیع برق خراسان و مشهد، شرکت نفت و گاز پارس، پارس فولاد سبزوار، کابل خودرو سبزوار، بنیاد علم ایران و صنایع دفاعی برخی از بخشهای صنعتی طرف قرارداد بودهاند.
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: هماینک ۷۸۱ دانشجوی بینالملل در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه تحصیل میکنند.
تسنیمی افزود: مهرماه امسال ۳۰۷ دانشجوی بینالملل در این دانشگاه پذیرش شدند که این آمار در سال گذشته ۱۳۸ دانشجو بود.
وی با بیان اینکه دانشگاه حکیم سبزواری با بیش از هشت هزار دانشجو جایگاه مهمی در عرصه آموزش عالی کشور دارد، ادامه داد: این دانشگاه با دارا بودن ۱۱ دانشکده در حوزههای مختلف از علوم انسانی و اسلامی تا فنی- مهندسی، علوم پایه و پزشکی هستهای فرصتهای گستردهای برای دانشجویان در عرصه آموزش و پژوهش فراهم کرده است.
دانشگاه حکیم سبزواری جزو ۲۲ دانشگاه محور کشور است که با حدود ۹ هزار دانشجو، دارای ۳۳ گروه آموزشی، ۱۳۹ کدرشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی تا دکتری و ۱۰ دانشکده است.
سبزوار در فاصله ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع شده است.