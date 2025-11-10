مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان نماینده ایران نزد سازمان جهانی مالکیت فکری، حضور فعالی در جشنواره ملی روز زعفران داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه رویداد‌های روز ملی زعفران از ۳ تا ۵ مهر ۱۴۰۴ در مشهد مقدس با حضور گسترده فعالان اقتصادی، کشاورزان، نهاد‌های علمی و فناوری، مسئولان دولتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

جشنواره ملی سه روزه زعفران با هدف پاس‌داشت میراث هزارساله زعفران ایران و تقویت جایگاه آن در اقتصاد ملی و بازار‌های جهانی، به یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های تخصصی حوزه کشاورزی و مالکیت فکری کشور تبدیل شد.

مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری و نماینده ایران (Focal Point) نزد سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، حضور فعالی در این رویداد داشت.

سیامک اسلامی، رئیس مرکز مالکیت معنوی، به همراه محمدحسین سربخش، مدیر بخش بین‌الملل این مرکز، در نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی جشنواره ملی زعفران حضور یافتند و در جریان سخنرانی‌ها و دیدارها، بر جایگاه راهبردی زعفران به عنوان یکی از مؤلفه‌های هویت ملی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور تأکید کردند.

این رویداد با بازدید از مزارع زعفران و کشاورزان آغاز شد و میهمانان از نزدیک با مراحل کاشت، داشت و برداشت این محصول ارزشمند آشنا شدند؛ همچنین در گفت‌و‌گو با کشاورزان و فعالان محلی، چالش‌ها و ظرفیت‌های توسعه این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، نشست «نوآوران زعفران» به همت کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان با محوریت مرکز مالکیت معنوی برگزار شد. در این نشست که با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان اقتصادی، نوآوران، پژوهش‌گران و صاحبان کسب‌وکار در حوزه زعفران برگزار شد، مباحث حقوقی و اجرایی مالکیت فکری و نقش نوآوزی و فناوری در افزایش رقابت‌پذیری، راه‌کار‌های فناورانه برای ارتقای ارزش افزوده و توسعه پایدار زنجیره تولید زعفران مطرح شد.

در نشست بعدی، جلسه مشترکی میان مرکز مالکیت معنوی، کمیسیون‌های صنعت، اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از فعالان اقتصادی در پارلمان اتاق خرراسان برگزار شد که در این نشست سه ساعته، راهکار‌های تبدیل دارایی‌های فکری به منابع قابل سرمایه‌گذاری مورد بحث قرار گرفت و در انتها به سؤالات و ابهامات فعالان پاسخ داده شد.

در بخش پایانی روز اول، از نمایشگاه ذی‌نفعان صنعت زعفران با حضور گسترده شرکت‌های بزرگ و کوچک زعفران بازدید به‌عمل‌آمد و از آخرین دست‌آورد‌ها و محصولات جانبی مرتبط با زعفران رونمایی شد.

در روز پایانی و در همایش روز نکوداشت روز ملی زعفران که با حضور فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی و مقامات بین‌المللی برگزار شد، آقای دکتر سیامک اسلامی در سخنانی با معرفی مأموریت‌های مرکز در زمینه ثبت و حمایت قانونی از دارایی‌های فکری در سطوح ملی و بین‌المللی توضیحاتی نیز در خصوص پروژه برند سازی زعفران ایران که با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری که در مرحله نهایی قرار دارد، ارائه کرد و در ادامه نیز پیرامون اعطای علامت جمعی و تاییدی زعفران ایران توضیحاتی بیان شد، همچنین با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با وایپو، اندرو مایکل آنگ مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت فکری در سخنانی ضمن اشاره به کیفیت و اصالت بی‌نظیر زعفران ایرانی بر آمادگی کامل وایپو برای حمایت از برنامه‌های ایران در زمینه توسعه برند جهانی زعفران برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تقویت بستر‌های تجارت الکترونیک زعفران تأکید کردند.

هیئت اعزامی مرکز مالکیت معنوی در حاشیه برگزاری این مراسم با پاسخ به سؤالات و هدایت مسائل فعالان اقتصادی مقرر شد کلیه مسائل مربوط به مالکیت فکری استان خراسان رضوی توسط کارشناسان معین در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور مستمر مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.