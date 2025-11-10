دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اعلام مقابله به هنگام با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در این حوزه قضایی گفت که در عملیات انجام شده تعداد ۳۰۰ مورد دیوارکشی غیرمجاز قلع و قمع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مصطفی جلیلی گفت: با اعلام تغییر کاربری غیرمجاز در روستای «اغلان تپه» بخش رامجین این حوزه قضایی، دستور دادستانی برای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صادر شد.

وی گفت: در این عملیات از تغییر کاربری ۲۶۰ هکتار به ارزش نزدیک به دو هزار میلیارد تومان جلوگیری شده است و عمده تغییر کاربری‌ها در مراحل اولیه بودند که با اجرای قانون، تعداد دیوارکشی غیرمجاز ۳۰۰ مورد به مساحت تقریبی ۲۲۰۰۰ متر، بنای غیرمجاز در حال ساخت ۳۴ مورد به مساحت تقریبی ۸۵۰۰ مترمربع، دپوی مصالح ۵۳ مورد به مساحت تقریبی ۴۵۰۰ متر مربع، استخر ۱۲ مورد به مساحت تقریبی ۱۱۰۰ مترمربع، محوطه سازی ۲۷ مورد به مساحت تقریبی ۱۵۰۰۰ مترمربع به وضعیت سابق بازگشت.

وی افزود: به منظور اجرای مصوبات «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز»، تعداد ۲۷ مورد انشعاب و استفاده کنندگان برق غیرمجاز و ۷ مورد استفاده کنندگان گاز با همکاری عوامل اداره برق و اداره گاز جمع آوری شد.