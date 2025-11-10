به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان در این عیادت ضمن جویا شدن از آخرین وضعیت درمانی این جوان اهوازی برای وی از درگاه ایزد منان آرزوی صحت و سلامتی کرد.

وی تاکید کرد: تمامی امکانات درمانی برای بهبود وضعیت جسمانی این جوان به‌کار گرفته شود و با مقصران احتمالی این حادثه نیز برخورد قانونی صورت گیرد.

به گفته رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی اهواز، این جوان در این حادثه دچار سوختگی ۷۰ درصد شده است و با بهره گیری از بهترین تجهیزات و استفاده از پزشکان و متخصصان مجرب روند درمانی وی ادامه دارد.