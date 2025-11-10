نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ایثارگری خانواده شهدا گفت:خانواده‌های شهدا الگوی واقعی با حسین بودن هستند با حسین بودن تنها با عزاداری نیست بلکه با تقدیم علی‌اکبر‌ها و قاسم‌ها تحقق می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی در مراسم تجلیل از خانواده‌های شهدای اقتدار آذربایجان شرقی در تبریز ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: فرزندان خردسال برخی شهدای استان مرا یاد امام حسن (ع) و امام حسین (ع) انداخت چرا که حضرت زهرا (س) نیز هنگام شهادت چهار فرزند کوچک داشتند.

وی با تاکید بر جایگاه تاریخی و دینی مردم آذربایجان افزود: ملت ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی به سابقه درخشان مقاومت، دینداری و غیرت دینی مردم این خطه افتخار می‌کنند. آذربایجان همواره پیشتاز فرهنگ عاشورایی و حسینی بوده و در طول تاریخ برای دفاع از کل ایران مقاومت کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به خانواده‌های شهدا عنوان کرد: شما ثابت کردید که تنها به گفتن یا حسین بسنده نکرده‌اید، بلکه با تقدیم فرزندان خود در مسیر حق، واقعاً با حسین بوده‌اید. شما نشان دادید که آیه "انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم" در عمل برای شما معنا دارد و این برای شما مبارک است. ایمان آزمون دارد و بزرگترین آزمون قرآن جهاد است شما در این امتحان سربلند شده‌اید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی ادامه داد: خانواده‌های شهدا الگوی واقعی با حسین بودن هستند. با حسین بودن تنها با عزاداری نیست بلکه با تقدیم علی‌اکبر‌ها و قاسم‌ها تحقق می‌یابد.

وی با اشاره به تعلق خاطر ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم آذربایجان تاکید کرد: روحیه ایثار و شهادت مردم این دیار در دوران دفاع مقدس با لشکر خط‌شکن عاشورا و امروز نیز در دفاع مقدس ۱۲ روزه با مقاومت فرزندان شما جلوه‌گر شد و این روحیه در برابر تهاجم فرهنگی دشمن همچنان پایدار است. این غیرت حسینی با هیچ هجومی از بین نخواهد رفت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی خدمت شما رسیدم تا سلام ایشان را به خانواده‌های عزیز شهدا ابلاغ کنم. نظام مقدس جمهوری اسلامی همه موفقیت‌های خود را مدیون خون شهدا و استقامت خانواده‌های آنان می‌داند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با استناد به آیه شریفه فرحین بما اتهم الله من فضله گفت: شهید از لحظه شهادت وارد شادی و آرامش می‌شود، اما راه خانواده شهید کمتر از مسیر خود شهید ارزش ندارد. صبر و مقاومت شما به اندازه جهاد شهیدان باارزش است همان‌گونه که حضرت زینب (س) پس از عاشورا با صبر و پیام‌رسانی خود نهضت حسینی را کامل و جهانی کرد.

وی تاکید کرد: صبر و استقامت خانواده‌های شهدا دشمن‌شکن است و راه شهیدان را تداوم می‌بخشد.

سردار اصغر عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا نیز در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی ادامه راه انبیا و ائمه اطهار است همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند خط سرخ شهادت خط محمد و آل محمد (ص) است.

سردار عباسقلی‌زاده با اشاره به نقش برجسته مردم آذربایجان در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر افزود: استان آذربایجان‌شرقی ثابت کرد شایسته القابی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مردم این دیار بیان کرده‌اند؛ آذربایجان سر ایران است و پرچم آزادی ایران در دست آذربایجان قرار دارد.

فرمانده سپاه عاشورا با تاکید بر وفاداری مردم آذربایجان به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی بیان داشت: افتخاری که شهدا برای ما آفریدند در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار خواهد بود. تبریز از نخستین روز‌های نهضت انقلاب اسلامی در سال ۴۲ پای کار بوده و امروز نیز در دفاع از اسلام، اهل‌بیت (ع) و تمامیت ارضی کشور ایستادگی کرده است.

سردار عباسقلی‌زاده با اشاره به حملات گسترده رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه به تبریز گفت: دلیل این حملات بی‌وقفه، مقاومت و اقتدار موشکی فرزندان این دیار بود که عزت ایران را رقم زدند و به دشمن ثابت کردند ملت ایران و مردم آذربایجان و نیرو‌های مسلح مدافع وطن و ولایت هستند و تا پای جان ایستاده‌اند.

وی با تجلیل از مقام شهدا افزود: به مقام شهدا غبطه می‌خوریم و خوشا به حال فرزندان شما که به این جایگاه والا رسیده‌اند.

فرمانده سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: مردم مومن و متدین تبریز در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند همچون دوران دفاع مقدس و حتی فراتر از آن آماده جانفشانی برای کشور و انقلاب اسلامی هستند. اتحاد مثال‌زدنی مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح ضربات سنگینی بر رژیم صهیونیستی وارد کرد.

وی گفت: آمادگی و قدرت ملت ایران و نیرو‌های مسلح دشمن را دچار رعب و وحشت کرد و آنان را ناچار به پذیرش آتش‌بس ساخت.