استفاده از پنلهای خورشیدی در شهرکهای گلخانهای کشور اهمیت ویژهای دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی گفت: در راستای صرفهجویی انرژی، استفاده سرمایه گذاران از پنلهای خورشیدی در این شهرکهای کشاورزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
پیمان اسکندری افزود: بنا به دستور رئیسجمهوری، در راستای صرفهجویی و جلوگیری از هدر رفت انرژی، استفاده سرمایه گذاران از پنلهای خورشیدی در این شهرکها اهمیت ویژهای دارد و به مدیریت انرژی کمک خواهد کرد.
اسکندری، با بیان اینکه سرمایهگذاری درشهرکهای گلخانهای یکی از راهکارهای کلیدی استفاده بهینه از انرژی در بخش کشاورزی است، اظهارکرد: هدف ما توسعه شهرکهای کشاورزی در شمالغرب کشور، به ویژه آذربایجانغربی، با رویکرد بهرهوری حداکثری از منابع و انرژی است.
وی، از آمادگی این شرکت برای واگذاری اراضی شهرکهای کشاورزی به منظور توسعه زنجیره ارزش، واحدهای فرآوری، سورت و بستهبندی در آذربایجانغربی و سایر استانهای کشور خبر داد.
اسکندری افزود: با توجه به مرزی بودن استان آذربایجانغربی، توسعه شهرکهای کشاورزی در این منطقه از مزایای بسیاری برخوردار است و آمادگی داریم شهرکهای کشاورزی در حوزههای دام و طیور، شیلات، گلخانهها و زنجیره ارزش را در استان ایجاد و توسعه دهیم.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور، با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای متمرکز و یکپارچه در شهرکهای کشاورزی اضافه کرد: این اقدام به مدیریت بهینه منابع آبی و خاکی کمک خواهد کرد و بهرهوری کشاورزی را افزایش میدهد.