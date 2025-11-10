پخش زنده
امروز: -
معاون تولید ترویج و تبلیغ انتشارات سوره مهر گفت: بیش از ۷۰۰ هزار نوجوان و دانشآموز در پویش هیس طوری با مجموعه سرگذشت استعمار آشنا شدهاند، روایت جذاب و داستانی کتاب، به همراه پژوهش دقیق، میتواند علاقه نوجوانان به تاریخ را افزایش دهد و درک آنان از گذشته را برای مواجهه با چالشهای امروز و آینده تقویت کند.
محمدمهدی شیخ صراف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: پویش هیس طوری یک مسابقه تلوزیونی بود که نوجوانان برای شرکت در آن باید کتابهای سرگذشت استعمار را مطالعه میکردند، این پویش با استقبال بینظیر ازطرف نوجوانان روبهرو شد.
معاون تولید ترویج و تبلیغ انتشارات سوره مهر افزود: مجموعه «سرگذشت استعمار» شامل ۱۵ جلد است که هر جلد به بخشی از تاریخ کشورهای مختلف درگیر استعمار میپردازد. جلد اول با عنوان «سفر به آن سوی دریاها» داستان سفرهای دریایی پرتغالیها و ورود آنها به ایران و سایر کشورها را روایت میکند. جلدهای دوم تا پنجم به استعمار انگلیس در هند، بردهداری، ترویج مسیحیت و غارت سرخپوستان آمریکا اختصاص دارد.
آقای شیخ صراف گفت: جلدهای نهم تا دوازدهم تمرکز ویژهای بر تاریخ ایران دارند و نحوه نفوذ استعمارگران، غارت خزانهها، و تغییر قدرت در دوره قاجار را شرح میدهند. جلد سیزدهم به عثمانی، جلد چهاردهم به اقدامات پادشاه بلژیک در آفریقا و جلد پانزدهم به مواجهه استعمار انگلیس با چین پرداخته است.
وی افزود: این مجموعه با هدف آشنا کردن نوجوانان با واقعیتهای تاریخی و تقویت مهارت تحلیل تاریخی، در کنار لذت مطالعه، منتشر شده و تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده است. نسخه تجمیع شده سه جلدی نیز برای دسترسی آسانتر به بازار عرضه شده است.
معاون تولید ترویج و تبلیغ انتشارات سوره مهر گفت: مطالعه این کتابها نه تنها نوجوانان را با تاریخ واقعی جهان و ایران آشنا میکند، بلکه به آنها کمک میکند ریشه مشکلات امروز جهان و کشور خود را بهتر درک کنند و با شناخت تاریخ، برای آیندهای روشنتر آماده شوند.
آقای شیخ صراف افزود: مجموعه ۱۵ جلدی «سرگذشت استعمار» با گردآوری پژوهشهای آقای مهدی میرکیایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تاریخ واقعی ایران و جهان در دوران استعمار را برای نوجوانان روایت میکند. این مجموعه از ماجراهای دریانوردی پرتغالیها تا مقاومت مردم ایران در برابر استعمار را پوشش میدهد و به مخاطب کمک میکند تاریخ را برای درک بهتر امروز و آینده تحلیل کند.
مجموعه سرگذشت استعمار جایزه سیی و نهمین کتاب سال جمهوری اسلامی را دریافت کرده است.