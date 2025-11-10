رئیس مجلس مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون موافقتنامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این قانون مشتمل ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون عمران به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.