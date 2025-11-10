نیازمند تامین اعتبار برای تهیه واکسن و پیشگیری از ورود سویه جدید تب برفکی به خراسان رضوی هستیم.

پیشگیری از ورود سویه جدید تب برفکی به خراسان رضوی، نیازمند تامین اعتبار

پیشگیری از ورود سویه جدید تب برفکی به خراسان رضوی، نیازمند تامین اعتبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی در حاشیه کارگروه مقابله با بیماری تب برفکی در استان خراسان رضوی با اشاره به برگزاری قرارگاه مقابله با تب برفکی در خراسان رضوی برای سومین بار در روز‌های اخیر افزود: در این جلسه به ریاست استاندار خراسان رضوی، بر ضرورت جلوگیری از تردد محموله‌های دامی غیرمجاز تأکید شد.

جوادی نژاد با برشمردن خسارات جبران‌ناپذیر بیماری تب برفکی با سویه جدید، اعلام کرد: با توجه به اهمیت صیانت از سرمایه دامی استان خراسان رضوی، از نهاد‌های مربوط درخواست اعتبار برای تهیه واکسن بیشتر و سایر ملزومات انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی ادامه داد: با تدابیر اتخاذشده و تامین بخشی از واکسن مورد نیاز، اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی دام‌ها علیه سویه SAT ۱ در دستور کار قرار گرفته و تا این لحظه، هیچ نشانه‌ای از مشاهده این سویه در استان مشاهده نشده است.

جوادی نژاد همچنین خواستار همکاری نهاد‌های قضایی، انتظامی و تشکل‌های مرتبط در سطح شهرستان‌های خراسان رضوی برای تسهیل و تسریع اقدامات پیشگیرانه شد.

کارگروه مقابله با بیماری تب برفکی در استان خراسان رضوی با حضور مدیر کل دامپزشکی، معاون سلامت و سایر مدیران استانی و با شرکت روسای ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها به‌صورت وبیناری برگزار شد، در این نشست عملکرد شهرستان‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و مدیران شهرستانی تدابیر پیشگیرانه خود را ارائه دادند.

حدود ۱۰ درصد جمعیت دامی کشور به ظرفیت ۱۵ میلیون راس در استان خراسان رضوی وجود دارد.

تب برفکی بیماری واگیردار دام‌های زوج سم است که قابل انتقال به انسان نیست، اما در صورت شیوع در بین دام‌ها خسارت‌های اقتصادی زیادی را بدنبال دارد.