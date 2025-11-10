پخش زنده
تیم اعزامی استان قم یک طلا، چهار نقره و دو برنز از رقابتهای ورزشکاران گروه دیابت فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضای کشور کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات گروه دیابت فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضای کشور ورزشکاران قمی در هر چهار رشته پتانک، دارت، تنیس روی میز و شطرنج موفق به کسب مدال شدند و در بخش بانوان، عنوان نایبقهرمانی کشور را کسب کردند و در بخش مردان نیز بر سکوی سوم ایران ایستادند.
در رشته پتانک نسرین رحیمی مدال طلا، لیلا آزاد مدال نقره و علیاصغر فرمانی مدال نقره را به دست آوردند.
در رشته دارت کبری معارفوند مدال نقره و ابوالحسن یزدیان مدال برنز کسب کردند.
در رشته تنیس روی میز طاهره غفاری به مدال نقره دست یافت.
در رشته شطرنج رسول فرمانی مدال برنز را از آن خود کرد.