پخش زنده
امروز: -
۲ هزار و ۴۵۵ قلم کالا با تکیه بر توان داخلی برای اجرای طرحهای گازرسانی در استان تامین شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: ۲ هزار و ۴۵۵ قلم کالا با تکیه بر توان داخلی برای اجرای طرحهای گازرسانی در استان تامین شد که پشتوانهای مطمئن برای حفظ پایداری و تقویت شبکه گاز در سطح استان و کشور ایجاد کرده است.
صابری فر افزود: این اقلام نیمه نخست امسال و با صرف اعتباری بالغ بر سه هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال تامین شده است.
وی با بیان اینکه طی این مدت ۱۳۷ قلم کالای راهبردی نیز در شرکت گاز استان تأمین و تحویل پیمانکاران و واحدهایی اجرایی شده است، یادآور شد: تهیه این اقلام به ارزش بیش از ۳۸۹ میلیارد ریال، نقشی کلیدی در ارتقای تابآوری شبکه گاز استان و کشور دارد.
صابریفر بهرهگیری از سیستم مکانیزه انبارداری را یکی از مهمترین نقاط قوت شرکت دانست و گفت: این سیستم امکان رصد و پایش مستمر تجهیزات را فراهم کرده و تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز پروژههای گازرسانی را تضمین میکند.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به نقش حیاتی انبارداری در پایداری خدمات گازرسانی، تصریح کرد: فرآیند انبارداری و نگهداری بیش از دو هزار و ۴۵۵ قلم کالا برای پشتیبانی از پروژهها و تضمین تداوم جریان گاز در استان، بهصورت دقیق، منسجم و مستمر در حال اجراست.
صابری فر همچنین به ماموریتهای امداد شبانهروزی شرکت گاز زنجان اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانهروزی نیروهای امداد گاز و مرکز ۱۹۴ شرکت گاز زنجان در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۷۷ هزار تماس تقاضای خدمت امدادی با این مرکز برقرار شده است.
وی با بیان اینکه خودروهای سیار امداد گاز در پنج نقطه از مناطق شرق، غرب و مرکز شهر مستقر هستند، افزود: از این تعداد خدمت امدادی ۵۷ هزار و ۸۳۵ تماس غیرعملیاتی و ۱۹ هزار و ۶۸۲ تماس منجر به ارائه خدمات امدادی شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به افزایش تماس و درخواست ارایه خدمات امدادی در فصول سرد سال اشاره کرد و افزود: تمهیدات لازم برای پاسخگویی سریع و بهموقع به مشترکان انجام شده است.