تخلیه نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راهها پیگرد قانونی دارد
با افرادی که اقدام به تخلیه نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راهها میکنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای البرز گفت: برخی افراد بدون درنظر گرفتن اصول ایمنی و ضوابط قانونی، اقدام به رهاسازی نخاله و مصالح ساختمانی در حاشیه راهها میکنند که این اقدام علاوه بر ایجاد خطر برای رانندگان و کاهش ایمنی عبور و مرور، موجب خدشه به سیمای بصری محورهای مواصلاتی میشود.
داریوش باقرجوان با اشاره به اجرای مستمر طرح پاکسازی و زیباسازی محورهای استان افزود: ارتقای سیما و منظر راهها بهویژه در محورهای پرتردد از جمله آزادراه تهران–کرج–قزوین است. بر همین اساس، نیروهای راهداری به صورت منظم نسبت به پاکسازی و جمعآوری پسماندهای رها شده در طول محورهای استان اقدام میکنند.
همچنین گفت: کمیتهای تخصصی با حضور کارشناسان تشکیل شده است و بازدیدهای میدانی مستمر برای شناسایی نقاط آلوده و برنامهریزی برای بهبود منظر راه در دستور کار قرار دارد.
باقرجوان خاطرنشان کرد: براساس ماده ۷ قانون ایمنی راههای کشور، تخلیه هرگونه نخاله، زباله و مصالح ساختمانی در حاشیه راهها ممنوع است و تخلف محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی می شود.