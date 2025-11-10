\u00ad\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u062d\u0645\u062f \u0642\u06cc\u0648\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0645 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u062a \u062e\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n