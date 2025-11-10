در نشست مشترک مدیرعامل سازمان منطقه آزادانزلی با سفیر چین در ایران، پیشنهاد اعمال تخفیف در مسیر کریدوری، همکاری در مسیر پارک لجستیک و احداث شهرک صنعتی چینی مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست با سفیر چین با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، حمل و نقلی و گردشگری و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه آزاد انزلی و ارتباط آن با بازار‌های اوراسیا، پیشنهاد اعمال تخفیف در مسیر کریدوری بین ایران و چین، همکاری در مسیر پارک لجستیک و احداث شهرک صنعتی چینی در این منطقه تجاری – صنعتی را مطرح کرد.

مصطفی طاعتی مقدم، بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمل ونقل بین المللی، اتصال به خطوط ریل سراسری ایران که مسیر تازه‌ای از دریای کاسپین به خلیج فارس و دریای عمان است و همچنین فعال سازی کریدور شمال –جنوب را ازمزیت‌های رقابتی منطقه آزاد انزلی برشمرد.

وی با اشاره به مزایا و معافیت‌های قانونی منطقه آزاد انزلی برای سرمایه‌گذاران خارجی، امکان فرآوری محصولات کشاورزی وصنعتی را از دیگر مزیت‌های منطقه آزاد انزلی دانست و گفت: باتکیه بر مزایا و توانمندی‌های حمل و نقل منطقه آزاد انزلی به دنبال ایفای نقش هاب استراتژیک کشور‌های اوراسیا، شرق و جنوب آسیا هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ظرفیت کریدور چین-قزاقستان-ایران و اتصال مجتمع بندری کاسپین به خطوط ریلی سراسری، خواستار بازگشت تخفیف‌های حمایتی چین در مسیر حمل و نقل ریلی شد و افزود: منطقه آزاد انزلی با بهره گیری از مزایای حمل و نقلی و معافیت‌های قانونی، به دنبال ایفای نقش هاب استراتژیک کشور‌های اوراسیا و آسیای شرقی است.

سفیر چین در ایران هم، در این نشست به رشد منطقه آزاد انزلی در دو دهه اخیر و اهمیت توسعه همکاری‌های ترانزیتی وتولیدی دو کشور با استفاده از این ظرفیت اشاره کرد و افزود: با همکاری‌های مشترک دو طرف در حوزه‌های تولیدی باید عصر جدیدی از مناسبات چندجانبه را ترسیم کنیم.

زونگ پی وو، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای اجرای طرح یک کمربند، یک جاده، اعلام کرد که پیشنهادات مطرح شده در این نشست را پیگیری خواهد کرد.

پس از این نشست، سفیر چین به همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از زیرساخت‌های مجتمع بندری کاسپین و یکی از شرکت‌های تولیدی چینی، مستقر در منطقه آزاد انزلی بازدید کرد و از نزدیک با ظرفیت‌های صنعتی و لجستیکی منطقه آشنا شد.