فیلم کوتاه داستانی رودخانه‌ها برنمی‌گردند به کارگردانی و تهیه کنندگی امید شکریازی مستندساز و خبرنگار صداو سیما آذربایجان غربی در چهارمین موفقیت بین المللی خود موفق به راهیابی به بخش نهایی داوری جشنواره بین‌المللی “Dhaka “ بنگلادش ۲۰۲۶ معتبرترین جشنواره فیلم کوتاه آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛اکران بین‌المللی رودخانه‌ها برنمی‌گردندکه از جشنواره Climate در انگلستان شد در جشنواره بین المللی Cologne در شهر کلن آلمان ادامه پیدا کرد و سپس در سومین تجربه بین المللی خود به جشنواره بین المللی Rojava سوریه راه یافت و حالا در چهارمین تجربه بین المللی خود به جشنواره Dhaka ۲۰۲۶ بنگلادش راه یافته است

«DHAKA International Film Festival» یکى از معتبرترین رویدادهاى سینمایى در بنگلادش است و تاحد زیادى به شکل کیرى فرهنک سینماى ملى در این کشور کمک کرده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است که: «خانواده هاى روستایی که امرار معاش خود را از طریق ماهیکیرى انجام میدهند وبا ورود پساب هاى کارخانهبه رودخانه، رودخانه الوده شده و ماهى‌ها میمیرمد و ...»

فیلم کوتاه داستانی "رودخانه‌ها برنمی‌گردند" به پخش‌کنندگی درگاه فیلم ایران به مدیریت علیمحمد اقبالدار توانسته است تجارب ارزشمند بین المللی را کسب کند .

امید شکریازی که فیلمنامه رودخانه برنمی‌گردند را نوشته، تهیه‌کنندگی و کارگردانی فیلم را نیز خودش انجام داده است. می‌گوید پس از سال‌ها تجربه در رسانه ملی و تولید صد‌ها فیلم مستند و گزارش خبری، تصمیم گرفته تا با ساخت این فیلم کوتاه وارد عرصه سینمایی داستانی شود.

امید شکریازی هدف از ساخت این فیلم را نشان دادن مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به محیط زیست عنوان می‌کند.

در این فیلم تلاش شده است زندگی مردم یک روستا و مهمتر از همه، خانواده‌ای که امرار معاششان از آب و‌ماهیگیری است نشان داده شود که چگونه عدم توجه به محیط زیست فارغ از ایجاد مشکلات بهداشتی، میتواند تاثیر بسزایی در ایجاد آسیب‌های اجتماعی از جمله مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاری و… داشته باشد.

فیلم رودخانه‌ها برنمی‌گردند در روستای دیگه از توابع سردشت در کنار رودخانه زاب تولید شده است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیه‌کننده: امید شکریازی، فیلمبردار: آرمین مرادی، صدابردار: بهرام پرهوده، صداگذار: علی مظفری، تدوینگر: هیوا امین نژاد، طراح گریم: گلاله رحمتی، عکاس و مدیر رسانه‌ایی: مهرداد تبریزی، دستیار کارگردان: هیرش محمدنژاد و مانی شکریازی، منشی صحنه: سروناز صمدی، طراح لباس: سحر قادری، دستیار تصویربردار: فردین احمدی، مدیر تولید: یاسین کریمی، گروه تدارکات: خالد امینی و جعفر مولودی، طراح پوستر: مریم مهدی زاده، بازیگران: فرزاد حسن میرزایی، روژان اسماعیلی، رونیا قادرپور، محمد یوسف پور، رحیم صداقت، هیمن نیک بین، هژه محمدزاده و عمر حسن نژاد.

جشنواره بین المللى Dhaka ۲۰۲۶ از تاریخ ۱۰ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ در داکا پایتخت بنگلادش برگزار میشود.