پخش زنده
امروز: -
گواهی انحصار وراثت با بهرهگیری از دادههای پایگاه خانواده ثبت احوال صادر میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،از ابتدای مردادماه ۱۴۰۴، بر اساس بند (ث) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شده است تا این سازمان با بهرهگیری از دادههای پایگاه سببی و نسبی (پایگاه خانواده) و اطلاعات دریافتی از سایر دستگاههای ذیربط، فرآیند صدور این گواهی را بهصورت الکترونیکی، هوشمند و برخط انجام دهد. بر اساس این طرح، پس از ثبت واقعه فوت، روند صدور گواهی انحصار وراثت به طور خودکار و غیرحضوری آغاز شده و ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز گواهی صادر و از طریق سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir به وراث و ذینفعان ابلاغ میشود.