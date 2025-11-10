به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی‌های لازم، از این پس ارز سرمایه‌گذاران خارجی به صورت رسمی در «تالار دوم» مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابل پذیرش و عرضه خواهد بود.

این سازمان که مرجع رسمی تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است، با هدف رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش شفافیت در فرآیند ورود و ثبت سرمایه خارجی، این امکان جدید را فراهم کرده است.

این اقدام گامی در جهت تسریع ورود سرمایه‌های خارجی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازار مالی ایران به شمار می‌رود.