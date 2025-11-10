پخش زنده
مدیرعامل مؤسسه مشکات با اشاره به آمار ثبتنام حافظان قرآن در جشنواره قرآنی «مشکات» گفت: تاکنون بیش از دو هزار حافظ قرآن کریم از سراسر کشور در این مسابقه ها، شرکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی محمدی مدیرعامل مؤسسه مشکات با اشاره به عبور تعداد ثبتنامکنندگان جشنواره قرآنی «مشکات» از مرز دو هزار نفر گفت: این مؤسسه قرآنی در حال برگزاری نخستین جشنواره سراسری «حفظ کل قرآن و مفاهیم الهی» است تا گامی تازه در مسیر تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن بردارد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی در ادامه از استقبال علاقهمندان و حافظان کل قرآن کریم از نخستین دوره «جشنواره سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم مشکات» خبر داد و افزود: بعد از گذشت حدود ۱۹ روز از آغاز فراخوان جشنواره، تعداد شرکتکنندگان از مرز دو هزار نفر عبور کرده است و این درحالی است که بیش از ۱۰ روز تا پایان جشنواره فرصت باقی است.
وی ادامه داد: این رقم، نشاندهنده ظرفیت عظیم جامعه قرآنی و عطش جوانان و نوجوانان برای حضور در عرصههای قرآنی است.
مدیرعامل مؤسسه مشکات گفت: هدف اصلی جشنواره، پیوند دادن حفظ قرآن با فهم و تدبر در مفاهیم آن است. ما میخواهیم حافظان، علاوه بر تسلط بر الفاظ آیات، به عمق معانی و پیامهای الهی نیز دست یابند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی، استقبال از نخستین دوره این جشنواره را حاصل برنامهریزی، تبلیغات هدفمند و همکاری رسانههای قرآنی دانست و افزود: این استقبال نشان داد جریان حفظ قرآن در کشور زنده و پویاست. از سوی دیگر، نشان میدهد برگزاری چنین جشنوارههایی نیاز جامعه است و باید به صورت مستمر و منظم دنبال شود.
وی با اشاره به مراحل پیشرو ادامه داد: پس از پایان ثبتنام، آثار و اطلاعات شرکتکنندگان بررسی شده و در مراحل بعدی داوری، حافظان برتر براساس معیارهای علمی و فنی ارزیابی خواهند شد. در پایان نیز از برگزیدگان در آیین اختتامیه تجلیل میشود.
مدیرعامل مؤسسه مشکات ضمن قدردانی از مشارکت گسترده حافظان قرآن اضافه کرد: تلاش مؤسسه مشکات این است که جشنواره حفظ و مفاهیم قرآن کریم به بستری دائمی برای رشد و تعالی حافظان کشور تبدیل شود. ما از همه نهادهای قرآنی دعوت میکنیم تا با همافزایی، زمینه گسترش بیش از پیش فرهنگ قرآنی را در جامعه فراهم کنند.