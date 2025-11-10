پخش زنده
سرپرست توسعه بازرگانی، بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:در راستای تنظیم بازار ۱۸ تن گوشت منجمد گوساله وارد این استان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمدتقی تابشمقدم افزود: این محصول با قیمت مصوب ۴۰۰ هزار تومان در سطح استان و از طریق حدود ۳۷ فروشگاه منتخب عرضه میشود.
وی افزود:با توجه به نیاز بازار و بهمنظور کاهش التهابات قیمتی، هفته آینده نیز توزیع برنج دولتی با نرخ مصوب در دستور کار قرار دارد که امیدواریم به تعادل بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان کمک کند.
تابشمقدم در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، عدم عرضه یا تخلفات صنفی دیگر، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.