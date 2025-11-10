پخش زنده
امروز: -
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: در آستانه سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان غربی بیش از ۱۲۰ برنامه متنوع فرهنگی و آموزشی در مناطق شهری و روستایی، بهویژه مناطق محروم برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علیرضا نوروزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی، از اجرای گستردهترین مجموعه برنامههای ترویجی هفته کتاب در سراسر استان خبر داد و گفت: در این دوره تلاش کردیم فعالیتها را به مناطق کمتر برخوردار و گروههای خاص گسترش دهیم تا کتاب به عنوان فرهنگی در دسترس همگان قرار گیرد.
به گفته وی، نشست با اصحاب رسانه در برنامه «اولدوز» نخستین گام برای اطلاعرسانی بود. در ادامه، ویژهبرنامههایی همچون دیدار با نویسندگان برجسته حوزه دفاع مقدس و مفاخر، تجلیل از نویسندگان و فعالان عرصه کتاب در شهرستانهای اشنویه و شوط، و دیدار با پیشکسوتان و جوانان اهل قلم در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی با اشاره به اهمیت نقش کتابفروشیها افزود: کتابگردی در کتابفروشیهای فعال ارومیه از جمله احد عبادی و درنالار، بخش دیگری از برنامههاست تا مردم بیش از پیش با کتابخانهها و کتابفروشیها ارتباط بگیرند.
وی یکی از محورهای اصلی برنامهها را ترویج کتابخوانی در مناطق محروم و میان گروههای خاص دانست و تأکید کرد: اهدای کتاب به روستاهای محروم، بهزیستی و حاشیه شهر، برگزاری جشنهای کتاب برای نابینایان و ناشنوایان، و بازدید از روستای مرزی بیتوش با اجرای برنامههای شاد برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفته است.
نوروزی بیان کرد: در بخش آموزشی و دیجیتال هفته کتاب نیز، کارگاههای مجازی قصهگویی، تصویرگری و نویسندگی خلاق برگزار خواهد شد. همچنین تولید محتوای تصویری، فیلمهای کوتاه موبایلی و موشنگرافی با موضوع کتابخوانی در برنامهها گنجانده شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری نمایشگاههای کتاب در مدارس و شهرها خبر داد و افزود: برنامههایی مثل عصری با شعر، جشن کتاب، رونمایی آثار تازهتألیف و نشستهای نقد کتاب در حوزههای مختلف از جمله روانشناسی، فلسفه و ادبیات داستانی اجرا میشود.
وی از همکاری گسترده مدارس، کتابخانهها و نهادهای فرهنگی نیز یاد کرد و گفت: طرحهایی چون زنگ نقد کتاب در مدارس، ایجاد کیوسکهای کتاب در مکانهای پرتردد، عضویت رایگان در کتابخانهها و پیوند مادر و کودک با کتاب برای گسترش فرهنگ مطالعه در سطح خانوادهها اجرا میشود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: از دیگر برنامههای هفته کتاب در استان میتوان به مسابقات کتابخوانی، نقاشی با موضوع «حب قلم»، داستاننویسی، سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه، اجرای سرود با موضوع کتاب، نشستهای تخصصی، و مسابقه جملهبرتر از نهجالبلاغه اشاره کرد.
نوروزی در پایان ضمن قدردانی از فعالان فرهنگی استان، گفت: هفته کتاب در آذربایجان غربی فرصت دوبارهای برای همگرایی فرهنگی و گسترش عشق به کتاب است. تلاش کردهایم برنامهها هم جنبه آموزشی داشته باشند و هم نشاط اجتماعی را در میان مردم بهویژه کودکان و نوجوانان تقویت کنند.