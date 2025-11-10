دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان در سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاه های کشور درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گفت: مرحله نهایی (ملی) سی ونهمین جشنواره قرآن و عترت با حضور دانشجویان برگزیده در مرحله کشوری از دانشگاه‌های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی در اصفهان (واحد خوراسگان) برگزار شد.

دکتر لک افزود: در این مسابقات گروه تواشیح و هم‌خوانی «الأنوار» از واحد سوسنگرد و فائزه جلالی از واحد رامهرمز در رشته حفظ کل قرآن کریم رتبه نخست و خلیل سواری از واحد سوسنگرد در رشته قرائت تحقیق رتبه سوم کشوری را کسب کردند.