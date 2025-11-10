در قالب طرح آرامش در شهر مشهد، ۷۷۳ معتاد و خرده فروش موادمخدر از سطح شهر جمع آوری شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی مشهد گفت: بیست و دومین مرحله از طرح آرامش در شهر در سال ۱۴۰۴ با محوریت مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر در شهر مشهد اجرا شد.

سرهنگ محمد چراغ افزود: در این طرح ۴ روزه پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری کلانتری و پاسگاه‌های شهر مشهد ۱۳۷ خرده فروش را با کار گسترده اطلاعاتی شناسایی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: از متهمان ۵۲ کیلو و ۲۲۰ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت و ۸ دستگاه خودرو سواری که برای توزیع مواد مخدر استفاده می‌شد توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ چراغ تصریح کرد: ۶۳۶ معتاد متجاهر و کارتن خواب نیز در پاتوق‌های مواد مخدر سطح شهر مشهد جمع آوری و به مراکز باپروری منتقل شدند.

فرمانده انتظامی مشهد گفت: مبارزه جدی و قاطعانه با توزیع کنندگان و خرده فروشان موادمخدر در محله‌های حاشیه شهر از اولویت‌های اصلی برنامه‌های پلیس مشهد است.

وی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از توزیع و مصرف مواد در محله خود موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.