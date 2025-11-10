پخش زنده
مرحله استانی سی و ششمین دوره جشنواره «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی از فردا ۲۰ آبان در ۹۵ بخش آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، بابک قانعی؛ رئیس سی و ششمین جشنواره «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی، گفت: فردا مرحله استانی سی و ششمین دوره این جشنواره با حضور برخی مسئولان قرآنی در ساختمان اصلی سازمان بهزیستی افتتاح و در این مراسم از پوستر این دوره از جشنواره نیز رونمایی خواهد شد.
آقای قانعی افزود: طبق ابلاغیهای که به مراکز استانی ارسال شده است از آذرماه امسال شاهد برگزاری این دوره از جشنواره در سطح استانها خواهیم بود.
وی ادامه داد: جامعه هدف این جشنواره (افراد معلول، کمتوان ذهنی، زنان سرپرست خانوار و کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و...) و خانواده بزرگ کارکنان سازمان بهزیستی را دربرگرفته است و بنا داریم این دوره از جشنواره را در ۹۵ بخش برگزار کنیم و از جمله برنامههای اجرایی مورد نظر، گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد (ص) خواهد بود.
رئیس سی و ششمین جشنواره «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی تصریح کرد: توسعه رشتههای این جشنواره به این دلیل است که جامعه هدف جشنواره علاوه بر کارکنان و خانواده بزرگ سازمان بهزیستی، شامل معلولان و دیگر مددجویان سازمان بهزیستی است، بنابراین ممکن است پرداختن به برخی از رشتههای قرآنی برای طیفی از این مخاطبان غیرممکن باشد، لذا برای مشارکت بیشتر آنها رشتههایی متناسب با میزان تواناییشان در نظر گرفته شده که بیشتر ماهیت هنری و ادبی دارد.
آقای قانعی افزود: به طور قطع این جشنواره به رشتههای تخصصی قرآن همچون قرائت و حفظ قرآن نیز توجه ویژهای دارد مثلاً در رشتههای آوایی شرکتکنندگان را علاوه بر احتساب میزان معلولیتی که دارند در دو بخش آقایان و بانوان زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال تفکیک کردهایم که با این تفاصیل این جشنواره در گستره وسیع نزدیک به ۹۵ بخش رشته برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، در زمان باقی مانده از آبانماه و اوایل آذر هر یک از مراکز استانی به امر آموزش، شناسایی و ثبتنام شرکتکنندگان قطعی این جشنواره اقدام خواهند کرد و پس از آن در طول آذرماه رقابتهای استانی با حضور متسابقان برگزار میشود.
رئیس سی و ششمین جشنواره «زندگی با قرآن» سازمان بهزیستی گفت: پس از اعلام منتخبان استانی، در نظر داریم مرحله کشوری این دوره از جشنواره را با حضور منتخبان در زمانی پیش از آغاز ماه مبارک رمضان که متعاقباً اعلام خواهد شد، برگزار کنیم که به احتمال زیاد، مرحله کشوری این جشنواره را استان اصفهان میزبانی خواهد کرد.
وی افزود: دبیری این جشنواره را حسین سیفاللهی به عهده دارد.
در جشنواره پیشین تعداد افراد شرکتکننده بیش از پنج هزار نفر در سراسر کشور بود که پیشبینی میشود در جشنواره امسال این تعداد رشدی ۴۰ درصدی داشته باشد.