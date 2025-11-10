جمعی از مردم بجنورد ظهر امروز با حضور در آستان مقدس امامزاده سید عباس علیه السلام بجنورد با دلی پر از امید به اقامه نماز باران پرداختند به امید آنکه در این لحظه‌های ناب بارش رحمت الهی شامل حال آنها شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: باید از خداوند خواست تا به برکت دعا‌های مردم، باران رحمت را نازل، مشکلات معیشتی را برطرف و زمینه‌ساز آرامش دل‌ها و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) شود.

وی با اشاره به خشکسالی‌های متوالی چند سال اخیر افزود: در پنج، شش سال گذشته کشور با کم‌آبی و کاهش نزولات آسمانی روبه‌رو بوده و یکی از دلایل آن می‌تواند لغزش‌ها و خطا‌های بندگان باشد که موجب تنبیه الهی برای بیدار شدن از غفلت می‌شود.

وی گفت: خداوند مومنان را گاهی برای تذکر و بازگشت، با بلا و خشکسالی امتحان می‌کند تا نسبت به گناهان خود استغفار و توبه کنند و از او طلب رحمت و باران نمایند.

امام جمعه بجنورد با اشاره به آثار خشکسالی در زندگی مردم بیان کرد: در این سال‌ها سد‌ها خالی شده، دامداران و کشاورزان دچار مشکلات فراوان شده‌اند، نهاده‌های دامی کمیاب و گران شده و بسیاری از دام‌ها از بین رفته‌اند؛ در نتیجه تولید شیر و محصولات دامی کاهش یافته و گرانی در جامعه افزایش یافته است.