مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس با تاکید بر تقویت همکاری دوجانبه دو اداره کل در قالب تفاهمنامه گفت: رسانه می‌تواند مردم را با جذابیت‌های بصری، توانمندی‌ها و مناطق حفاظت شده این حوزه بیشتر آشنا کند.

امضای تفاهمنامه همکاری بین صدا و سیما و اداره کل محیط زیست فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آقای رئوف با بیان اینکه بحران آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی است گفت: تغییر رویکرد مدل مدیریتی دولتی به حکمرانی شبکه‌ای در حوزه آب می‌تواند یک راه حل برای مقابله با آن باشد و این جز با مشارکت فعال تشکل‌های مردم نهاد و ذینفعان امکانپذیر نمی‌شود.

وی در ادامه بر ضرورت آموزش عمومی در نحوه صحیح تعامل با حیات وحش به دلیل تغییر زیستگاه‌های حیات وحش و نزدیکی به برخی محدوده‌های مسکونی تاکید کرد و افزود: استقرار یک نماینده محیط زیست در صدا و سیمای استان فارس برای هماهنگی بیشتر و تسهیل تعاملات جاری با این حوزه به منظور ارتقا همکاری‌های محتوایی و اجرایی در حوزه آموزش، اطلاع رسانی به موقع و جلوگیری از برخی آسیب‌ها و حوادث زیست محیطی می‌تواند موثر باشد.

مدیرکل محیط زیست فارس هم دراین دیدار با بیان اینکه محیط زیست ظرفیت بالایی برای تولید محتوا‌های آموزشی و فرهنگی و اطلاع رسانی دارد افزود: همکاری‌های رسانه‌ای می‌تواند در ارائه این معرفی‌ها نقش بسیار اثر گذاری داشته باشد.

تاجگردون به مرگ ۷ قلاده خرس در سال‌های اخیر در مناطق کوه چنار و سرچهان اشاره کرد و افزود: اصلی‌ترین دلیل این اتفاقات، از بین رفتن زیستگاه‌ها و ورود حیات وحش به مناطق مسکونی است که برای کاهش چنین مخاطراتی نقش رسانه‌ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به رانندگان و جوامع محلی برای حفظ حیات وحش بسیار تاثیر گذار است.

وی پارک ملی بمو به عنوان دومین پارک بزرگ حیات وحش کشور را از ظرفیت‌های محیط زیست استان در گردشگری طبیعت محور برشمرد و افزود: این پارک می‌تواند به عنوان یک برند ملی معرفی شود.

مدیر کل محیط زیست فارس در ادامه از ایجاد تلویزیون شهری محیط زیست در اداره کل محیط زیست استان برای نمایش فیلم‌ها و پیام‌های محیط زیستی خبر داد و افزود: امکان برقراری ارتباط زنده از مناطق حفاظت شده با کمک فناوری‌های نوین و از طریق شبکه استانی در دستور کار این اداره کل است.

در پایان این دیدار تفاهمنامه همکاری بین صدا و سیما و محیط زیست استان فارس به امضا رسید.