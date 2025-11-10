کاروانسرای تاریخی مهر سبزوار با حضور نمایندگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، نمایندگان صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی و فرهنگی به منظور آغاز عملیات مرمت رسماً به سرمایه‌گذار تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کاروانسرای مهر یکی از بنا‌های تاریخی ارزشمند شهرستان سبزوار است که در مسیر ارتباطی این شهر قرار دارد و با بهره‌گیری از مصالح سنتی ، همچون آجر و ملات گچ و خاک ساخته شده است. این بنا دارای حیاط مرکزی، ایوان‌های متقارن و حجره‌هایی پیرامون صحن اصلی است که از ویژگی‌های شاخص معماری کاروانسرا‌های منطقه به شمار می‌رود.

فرآیند واگذاری این بنا با هدف آغاز عملیات مرمت و حفاظت از ساختار تاریخی آن انجام شده و پس از تحویل رسمی، مراحل اجرایی مرمت زیر نظر کارشناسان اداره‌ کل میراث‌فرهنگی خراسان رضوی و با همکاری صندوق احیا آغاز خواهد شد.

کاروانسرای مهر در ۵۰ کیلومتری غرب شهر سبزوار و در مسیر جاده تهران– مشهد واقع شده است. این بنا که در فهرست آثار ملی ایران با شماره ۱۶۶۰ به ثبت رسیده، از املاک تحت اختیار صندوق احیا است.

عرصه آن حدود ۵۳۰۰ مترمربع و زیربنای اعیانی آن حدود ۴۱۰۰ مترمربع است. بنای دوطبقه کاروانسرا در اصل متعلق به دوره صفوی است، اما در دوره قاجار الحاقاتی نیز به آن افزوده شده است. کاربری تاریخی بنا کاروانسرا بوده و بر اساس مصوبه جلسه تعیین کاربری ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، کاربری جدید آن به‌صورت اقامتی و مجتمع گردشگری بین‌راهی تعیین شده است.

در بخش معماری، ورودی اصلی بنا رو به جنوب قرار دارد و دیوار جنوبی کاروانسرا ورودی را در میان گرفته است.ورودی به‌صورت دو اشکوبه ساخته شده و طبقه دوم شامل غرفه‌های جانبی با سه درگاهی در دو طرف است.

درگاه‌های انتهایی غرفه به اتاق عقبی و درگاه‌های میانی به شاه‌نشین راه می‌یابد. ایوان مرتفع ورودی نیز به‌صورت دوطبقه طراحی شده و طبقه دوم آن از طریق سه درگاه نسبتاً بلند در بالای درِ کاروانسرا نور می‌گیرد.

این ویژگی‌ها از جمله عناصر شاخص معماری ایرانی در دوره صفوی است که در کاروانسرای مهر به‌خوبی حفظ شده است.