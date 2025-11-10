با مشارکت مردم و نیکوکاران در توسعه زیرساخت‌های روستایی با ۶۱۰ میلیارد تومان اعتبار، ۳۳ کیلومتر راه احداث و ۱۵۰ کیلومتر نیز روکش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: امسال ۳۳ کیلومتر طرح احداث راه روستایی و همچنین ۱۵۰ کیلومتر طرح روکش راه‌های روستایی و فرعی را با اعتبار مجموع ۶۱۰۰ میلیارد ریال (معادل ۶۱۰ میلیارد تومان) به بهره‌برداری رساندیم.

روح الله محسن زاده افزود: این طرح‌ها به‌طور مستقیم در بهبود شرایط تردد و افزایش ایمنی جاده‌های روستایی مؤثر بوده و ثمره آن را مردم عزیز روستا‌های ما لمس خواهند کرد.

محسن زاده در ارائه جزئیات بیشتر گفت:

گفت:با مشارکت خیرین و مردم روستاها، در ۳۶ نقطه از ورودی‌های فرعی روستا‌ها از مسیر اصلی، روشنایی نصب و راه‌اندازی شده است؛

این طرح با اعتبار حدود ۲۰ میلیارد تومان (۲۰۰ میلیارد ریال) اجرا شد؛

۵۰ درصد هزینه‌ها از محل مشارکت مردمی و خیران تأمین شد؛

تجربه موفق این همکاری مردمی می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها نیز باشد؛

محسن زاده ادامه داد: در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات ۶۱۰ میلیارد تومانی، باید گفت ۳۳ کیلومتر آن مربوط به پروژه‌های احداثی شامل زیرسازی و اجرای آسفالت بوده و ۱۵۰ کیلومتر نیز به روکش و بهسازی راه‌های روستایی و فرعی اختصاص یافته است که موجب ارتقای سطح کیفی مسیر‌ها و تسهیل رفت‌وآمد شده است.

وی تاکید کرد: از اهالی محترم روستا‌ها تقاضا داریم با توجه به بهبود وضعیت راه‌ها، رعایت سرعت مطمئنه را مورد توجه قرار دهند، چرا که افزایش سرعت در مسیر‌های روستایی می‌تواند خطر بروز حوادث ناگوار را افزایش دهد.

محسن زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۳۰ کیلومتر راه روستایی احداثی جدید در دست برنامه‌ریزی و طراحی است تا در آینده نزدیک اجرا شود.