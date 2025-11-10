رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: ایران طی پنج سال گذشته با خشکسالی ممتد، کاهش شدید منابع آبی، فرونشست زمین، افزایش دما و وقوع سیلاب‌های ناگهانی روبه‌رو بوده و این روند نشانه آشکاری از تشدید تغییر اقلیم در کشور است.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سحر تاج‌بخش مسلمان، در دهمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با محور «تغییر اقلیم و آینده مخاطرات حدی ایران» وضعیت اقلیمی کشور را نگران‌کننده توصیف کرد.

وی افزود: ایران با میانگین بارش سالانه ۲۳۴ میلی‌متر تنها یک‌سوم میانگین جهانی را دریافت می‌کند و این در حالی است که تبخیر سالانه ۱۷۹ میلی‌متر است؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر منابع آب وارد کرده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: پنج سال خشکسالی متوالی موجب کم‌آبی تاریخی در کشور، تنش آبی در شهر‌ها و روستا‌ها و فرونشست زمین در دشت‌های مهمی همچون مشهد، رفسنجان و ورامین شده است.

تاج‌بخش مسلمان با اشاره به افزایش سیل‌های ناگهانی، طوفان‌های گردوغبار و امواج گرمایی در کشور گفت: سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ که ۲۵ استان را دربرگرفت، نشان داد حتی در دوره خشکسالی نیز خطر سیل جدی است. در سال‌های اخیر نیز تقریباً هر سال با پدیده‌های مشابه در استان‌های مختلف روبه‌رو بوده‌ایم.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان تأکید کرد: تداوم روند کنونی، ضرورت برنامه‌ریزی ملی برای سازگاری با تغییر اقلیم و تقویت سامانه‌های پیش‌بینی و مدیریت بحران را دوچندان کرده است.