به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ باغ‌های خراسان‌جنوبی جاذبه‌های مخفی در دل کویر هستند، باغ‌هایی سرسبز و پر از زندگی که نمادی از هنر بی‌نظیر ایرانیان در تلفیق طبیعت و معماری است.

در رویداد ملی ایران جان آبان ماه که به خراسان جنوبی اختصاص دارد، سفر می‌کنیم به باغ و عمارت جهانی اکبریه در بیرجند.

محمدعلی جنتی فرد، مدیرپایگاه میراث جهانی اکبریه گفت: در دل خراسان جنوبی باغ‌هایی زیبا چشم نوازی می‌کند، نگینی در دل کویر که شاخص ترینش باغ و عمارت جهانی اکبریه در بیرجند است.

جنتی فرد افزود: درختان میوه، حوض‌های زیبا و مناظر چشم نواز این باغ خاطره‌ای ماندگار برای هر گردشگر می‌سازد.

علی شریعتی منش، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی هم گفت: شاهکار معماری ایرانی – اسلامی از باغ رحیم آباد بیرجند گرفته .. را می‌توان در نقاط مختلف خراسان جنوبی مشاهده کرد.