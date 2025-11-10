از ابتدای سال تا کنون ۹ هزار و ۱۰۰ پرونده تعزیراتی تشکیل و به ۹۹ درصد آن رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی می‌گوید: از ابتدای سال تا کنون ۹ هزار و ۱۰۰ پرونده تعزیراتی تشکیل و به ۹۹ درصد آن رسیدگی شده است.

سعید نوراللهی افزود: این پرونده‌ها در حوزه کالا خدمات، قاچاق کالا، اصناف و غذا و دارو تشکیل شده و برای متخلفان ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه صادر شده است.

او ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون هزار میلیارد ریال جریمه از سوی اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان وصول شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در این مدت ۵۰۰ گروه گشت مشترک بر ۲ هزار واحد صنفی استان نظارت کردند و برای هزار متخلف پرونده تخلف تشکیل و در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است.