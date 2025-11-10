پخش زنده
کارگروه آرد و نان کوهسرخ با افزایش قیمت نان مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با وجود افزایش قیمت نان در سطح استانخراسان رضوی ، درجلسه کارگروه آرد ونان کوهسرخ با توجه به شرایط خاص شهرستان و مشکلات نانواییها با افزایش قیمت مخالفت شد .
اعمی فرماندار شهرستان کوهسرخ در این کارگروه با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق و منظم بر نانواییها، گفت: کیفیت پخت، وزن چانه و رعایت نرخ مصوب از شاخصهای مهمی است که باید توسط بازرسان بهصورت مستمر کنترل شود.
حجت صفرنژاد مدیرجهادکشاورزی نیز در این جلسه ضمن گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه آرد و نان گفت: بررسی و نظارت بر واحدهای نانوایی با همکاری سایر دستگاههای اجرایی به صورت مستمر ادامه دارد.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله رسیدگی به تخلفات نانواییها، نحوه نظارت بر عملکرد نانوایان و بررسی درخواست متقاضیان نانوایی آزادپز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.