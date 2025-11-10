پخش زنده
یکهزار و ۶۰۰ پرونده ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف در مهاباد امسال منجر به صلح و سازش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس دادگستری شهرستان مهاباد در هفت ماهه امسال چهار هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف این شهرستان ارجاع داده شده که حدود چهل درصد یعنی یکهزار و ۶۰۰ پرونده منجر به صلح و سازش شده و علاوه برآن ۷۰ پرونده خانواده هم با تلاش این شوراها منجر به صلح شده است.
جواد بنایی، همچنین در دیدار با شوراهای حل اختلاف، آنان را بازوی توانمند دادگستری در مسیر تسهیل روند پیگیری و ختم پروندهها در طول سال خواند.
بنایی، در ادامه با هدف قدردانی از تلاشها و زحمات شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش از آنان تجلیل کرد.