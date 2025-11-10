جمعی از پرستاران مشهدی صبح امروز،۱۹ آبان ماه ،با حضور در بیمارستان قائم خواستار افزایش تعرفه‌های پرستاری و قانونی شدن آن شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حدود چهارصد پرستار با در دست داشتن پلاکارد‌هایی با عنوان «تعرفه عادلانه، حق پرستاران ایرانه» رسیدگی به درخواست‌شان را مطالبه کردند.

آنان نسبت به آنچه تبعیض و قانون‌گریزی در نظام سلامت خواندند، همچنین اجرای ناقص قوانین پرستاری از جمله ثبت اقدامات و کار‌های پرستاران به نام پزشکان گلایه‌های خود را اعلام کردند.

تعرفه‌های پایین و تعویق در پرداختها،بی‌توجهی به فوق‌العاده‌های خاص اختلاف فاحش کارانه پزشکان و پرستاران و نیز سختی کاراز جمله گلایه های پرستاران حاضر در این تجمع بود.

برابر آمار‌ها بیش از ۱۲ هزار پرستار در بیمارستان‌های مشهد فعالیت دارند.