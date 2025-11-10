پخش زنده
واژگونی مینی بوس در محور نجف آباد-تیران و کرون ۱۳ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان، امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر واژگونی مینی بوس حامل کارکنان شرکت نفت در محور نجف آباد-تیران و کرون (کمربندی شمالی نجفآباد بعد از پارک کوهستان) به محل حادثه اعزام شدند.
در این حادثه ۱۳نفر مصدوم و پس از دریافت خدمات اولیه درمان به بیمارستانهای شهید محمد منتظری و فاطمه الزهرای نجفآباد منتقل شدند.
علت این حادثه در دست بررسی است.