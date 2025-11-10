تأکید امام جمعه ایلام بر گسترش فرهنگ کتابخوانی
در دیدار کارکنان ادارهکل کتابخانههای عمومی استان ایلام با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه ایلام، بر ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح علمی جامعه از طریق همکاری دستگاههای فرهنگی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی، جمعی از کارکنان ادارهکل کتابخانههای عمومی استان ایلام با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه ایلام دیدار کردند.
در این دیدار، نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به اهمیت مطالعه و نقش کتاب در پیشرفت فکری جامعه گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه داشته باشد و لازم است برای تحقق این هدف، کارگروهی ویژه در استان تشکیل شود تا موضوع کتاب و کتابخوانی بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گیرد.
در ادامه «سمیه حیدری» مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام از اجرای ویژهبرنامههای متنوع به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در سراسر استان خبر داد و گفت: این برنامهها از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه در کتابخانههای عمومی سراسر استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در طول این هفته، برنامههایی همچون رونمایی از آثار نویسندگان و پژوهشگران بومی استان ایلام، تجلیل از کتابداران نمونه، و برگزاری نشستهای فرهنگی و ادبی در کتابخانههای عمومی اجرا میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان ایلام اضافه کرد: در ۲۸ آبانماه نیز مراسمی ویژه برگزار خواهد شد که طی آن، علاوه بر تجلیل از برگزیدگان استانی و کشوری حوزه کتاب و کتابخوانی، از سه عنوان کتاب تقریظشده از سوی مقام معظم رهبری رونمایی میشود، این برنامه بهصورت سراسری و همزمان در سطح کشور برگزار و از رسانه ملی پخش خواهد شد.
وی همچنین از اجرای برنامههایی نظیر طرح خرید کتاب، دیدار با کتابداران خبر داد.