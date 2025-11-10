پخش زنده
امروز: -
سه بذر جدید برنج امروز در موسسه تحقیقات برنج مازندران درآمل رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سه بذر جدید برنج امروز در جشنواره ملی برنج در موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل رونمایی شد.
حسینی رئیس مرکز تحقیقات برنج کشور در این مراسم گفت: این ارقام پرمحصول و خوشکیفیت، سازگار با مناطق اقلیمی مازندران و گیلان هستند و تحمل بهتری در برابر تنشهایی مانند خشکی دارند.
وی افزود: هدف این است که کشاورزان به جای دو کشت، با استفاده از این ارقام در بازه زمانی کوتاهتر، محصول بیشتری برداشت کنند و منابع آب و خاک کمتر تحت فشار قرار گیرد.
تیموری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز برنج را محصولی استراتژیک خواند و گفت: تشویق کشاورزان به استفاده از بذرهای اصلاحشده و حمایت از صنایع تبدیلی برنج از برنامههای اصلی ما برای اقتصادیکردن این بخش است.
وی از برنامههای سازمان برای تنظیم مصرف نهادهها و کنترل بیماریهای برنج خبر داد و گفت: این برنامهها به تولید محصول سالمتر با مصرف نهاده کمتر کمک میکند.
این دستاورد تحقیقاتی در بیست و پنجمین سال فعالیت انجمن برنج ایران و با حضور شالیکاران و متخصصان این حوزه رونمایی شد.