توسعه شهرکهای کشاورزی آذربایجانغربی، گامی مؤثر در مدیریت منابع آب و تأمین امنیت غذایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان که با حضور پیمان اسکندری مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور برگزارشد، گفت: شهرکهای کشاورزی به عنوان بستری برای افزایش بهرهوری، صرفهجویی در مصرف آب و تولید پایدار، نقش مهمی در تحقق امنیت غذایی استان و کشور دارند.
محمدرضا اصغری افزود: وجود ۹ شهرک کشاورزی شامل دو شهرک دامی و هفت شهرک گلخانهای به مساحت ۵۴۲ هکتار در شهرستانهای ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد، نقده، بوکان، تکاب و میاندوآب از ظرفیتهای مهم استان در مسیر توسعه پایدار بخش کشاورزی است.
اصغری اظهارکرد: شهرکهای کشاورزی فرصتی ارزشمند برای ارتقای بهرهوری، استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش تولیدات سالم و باکیفیت در استان هستند و در شرایط کمآبی امروز، توسعه کشتهای گلخانهای و دامپروری صنعتی در قالب این شهرکها میتواند گامی مؤثر در تحقق امنیت غذایی و صیانت از منابع طبیعی باشد.
وی، با اشاره به لزوم حمایت مالی از سرمایهگذاران حوزه شهرکهای کشاورزی، خواستار تخصیص تسهیلات بانکی ویژه برای متقاضیان توسعه این شهرکها در استان شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی تأکید کرد: جهاد کشاورزی آمادگی کامل برای صدور مجوز، همکاری و پشتیبانی از سرمایهگذاران در این زمینه دارد.
اصغری، همچنین از توجه به موضوع مدیریت انرژی در گلخانهها خبر داد و گفت: یکی از اولویتهای مهم در طرحهای جدید، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بوده و نیاز است نصب پنلهای خورشیدی برای تأمین برق گلخانهها در دستور کار سرمایهگذاران قرار گیرد.