به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اصغر ذبیح‌زاده گفت: بر اساس این مصوبه، افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد با لحاظ شرایط اختصاصی جهاددانشگاهی، دارای تأییدیه مصوبه هیأت امناء مربوطه، شرکت در فراخوان با رعایت فرایند احراز صلاحیت علمی و عمومی به عنوان مربی، جذب هیأت علمی شوند.

همچنین، پرونده افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری که با رعایت شرایط اختصاصی جهاددانشگاهی و مصوبه هیأت امنای مربوطه، و با حداقل ۱۰ سال سابقه کاری در این نهاد، بدون شرکت در فراخوان جذب شده‌اند، باید برای تأیید نهایی به هیأت مرکزی جذب وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شود. پس از تأیید نهایی این هیأت، صدور حکم اعضای هیأت علمی انجام خواهد شد.

در این مصوبه تأکید شده است که در صورت اعتراض متقاضی به رأی صادره از طرف هیأت مرکزی جذب، وی می‌تواند در مهلت مقرر و طبق دستورالعمل رسیدگی به شکایات، اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

گفتنی است، پیش از این علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی با حضور در جلسه هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد جذب اعضای هیأت علمی از میان اعضای جهاددانشگاهی دارای مدرک کارشناسی ارشد را مطرح کرده بود؛ پیشنهادی که با تصویب نهایی این مصوبه رسمیت یافت و گامی مهم در مسیر بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان علمی جهاددانشگاهی است.