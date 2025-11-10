پخش زنده
طرح هادی در ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان سردشت اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان سردشت امسال شاهد اجرای طرحهای مختلف عمرانی از جمله مقاومسازی مساکن و جدولگذاری و بهسازی معابر هستند و تاکنون ۳۲ میلیارد تومان برای این طرحها هزینه شده که ۴۰ درصد هزینهها را مردم و دهیاریها تأمین کردهاند.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سردشت گفت: ارائه خدمات عمرانی و آبادانی، ازمهمترین بسترهای ماندگاری جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت معکوس محسوب شده که رضایتمندی مردم را در پی دارد.
حامد محمدی افزود: در سالجاری، بیش از ۳۰ هزار متر مربع از معابر روستایی در بخش مرکزی شهرستان سردشت آسفالت شده است.
حسین بالقچی، بخشدار مرکزی سردشت هم گفت: طرحهایی که با همکاری مردم و دولت در راستای بهبود وضعیت فیزیکی روستاهای سردشت اجرا شده، نقش مؤثری در افزایش رفاه روستائیان و کاهش مهاجرت به شهرها داشته است.
توسعه زیرساختهای عمرانی در روستاهای شهرستان سردشت، نه تنها چهرهی روستاها را دگرگون کرده، بلکه امید به ماندگاری و زندگی بهتر را در دل روستائیان زنده نگه داشته است.