به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ۱۵ روستای بخش مرکزی شهرستان سردشت امسال شاهد اجرای طرح‌های مختلف عمرانی از جمله مقاوم‌سازی مساکن و جدول‌گذاری و بهسازی معابر هستند و تاکنون ۳۲ میلیارد تومان برای این طرح‌ها هزینه شده که ۴۰ درصد هزینه‌ها را مردم و دهیاری‌ها تأمین کرده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سردشت گفت: ارائه خدمات عمرانی و آبادانی، ازمهمترین بستر‌های ماندگاری جمعیت در روستا‌ها و جلوگیری از مهاجرت معکوس محسوب شده که رضایتمندی مردم را در پی دارد.

حامد محمدی افزود: در سالجاری، بیش از ۳۰ هزار متر مربع از معابر روستایی در بخش مرکزی شهرستان سردشت آسفالت شده است.

حسین بالقچی، بخشدار مرکزی سردشت هم گفت: طرح‌هایی که با همکاری مردم و دولت در راستای بهبود وضعیت فیزیکی روستا‌های سردشت اجرا شده، نقش مؤثری در افزایش رفاه روستائیان و کاهش مهاجرت به شهر‌ها داشته است.

توسعه زیرساخت‌های عمرانی در روستا‌های شهرستان سردشت، نه تنها چهره‌ی روستا‌ها را دگرگون کرده، بلکه امید به ماندگاری و زندگی بهتر را در دل روستائیان زنده نگه داشته است.