به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سرهنگ غلامرضا براتی گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت از داخل خودرو در سطح شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۹ قم قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، سه نفر از سارقان شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی در مخفیگاهشان دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: در ادامه تحقیقات، مالخر این باند نیز شناسایی و دستگیر شد و مأموران در بازرسی از محل، مقادیر زیادی از اموال سرقتی شامل لوازم خودرو، زاپاس، ضبط صوت، باند و سایر اقلام مسروقه را کشف و به یگان انتظامی انتقال دادند.

سرهنگ براتی تصریح کرد: متهمان هنگام ارتکاب سرقت، به شوکر و چاقو مجهز بودند تا در صورت مواجهه با مال‌باختگان یا رهگذران، از آن‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به اعتراف سارقان به بیش از ۶۰ فقره سرقت از داخل خودرو، گفت: این افراد عمدتاً خودروهای مدل پایین به‌ویژه پراید را در مناطق خلوت هدف قرار می‌دادند، چراکه ایمنی این خودروها پایین‌ است.

فرمانده انتظامی شهرستان قم در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه همچنان ادامه دارد.