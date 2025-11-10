به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان اعلام کرد: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مدافع نظم و امنیت سرگرد حجت اله ولی زاده فردا سه شنبه مورخ ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح از مقابل فرمانداری شهرستان رامشیر به سمت مسجد امام خمینی (ره) تشییع و سپس در ساعت ۱۵ از شهر جایزان (امیدیه) به طرف زادگاهش روستای قلعه حمود تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

سرگرد حجت اله ولی زاده امروز دوشنبه (۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴) در درگیری با سارقان مسلح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.