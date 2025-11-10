به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، حجت‌الاسلام نواب نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت در این نشست که باحضور علمای برجسته اهلسنتِ سراسرکشور در بندرچابهار برگزار شد گفت: موضوعاتی که در این‌نشست دو روز‌ه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد بیشتر حول محور اشتراکات دینی در رابطه مناسک حج و مسائل مربوط به آن است تا بصورت بهینه برنامه‌های زائران حج اهلسنت در زمان‌مناسک حج، چه برای احناف و چه برای شوافع به بهترین شکل ممکن از دل بحث‌هایی که در این نشست بیرون می‌آید، بهینه سازی شود.

وی‌گفت:امت اسلام یک امت واحده است‌که مشترکات اسلامی و دینی زیادی با هم دیگر دارند، یکی از آن اشتراکات اسلامی ودینی مسلمانان حج است که همه مسلمانان عالم‌را گرد هم جمع کرده است.

آیت الله مصطفی محامی نماینده‌ولی فقیه و‌در استان نیز گفت:این‌نشست‌ها زمینه‌ای است برای آشنایی بیشتر علمای‌کشور با یکدیگر که در نهایت منجر به همدلی و برادری بیشتر میشود.