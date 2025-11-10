پخش زنده
توسعه اقتصاد کشور بدون توجه به تحول دیجیتال و داراییهای نوین ممکن نیست .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت نوآوری و فناوریهای نوین مالی گفت: توسعه اقتصاد کشور بدون توجه به تحول دیجیتال و داراییهای نوین ممکن نیست و این فرصتها میتواند جهش اقتصادی ایران را رقم بزند.
سید شمسالدین حسینی در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه و خصوصیسازی در جزیره کیش گفت: در حالیکه کشورهای پیشرفته رشد اقتصادی خود را بر پایه نوآوری و فناوری استوار کردهاند، اقتصاد ایران نیز باید مسیر رشد را از وابستگی به منابع سنتی به سمت داراییهای نوین و فناوریمحور سوق دهد.
وی با اشاره به اینکه فناوری و نوآوری موجب تغییر ماهیت داراییها در جهان شده است، افزود: امروز داراییهای دیجیتال و پولهای مجازی بدون پشتوانه فیزیکی و صرفاً بر پایه اعتماد و خدمات مالی ایجاد میشوند و به سرعت در حال گسترش در اقتصاد جهانیاند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: حکمرانی مالی کشور باید متناسب با این تحولات بازطراحی شود تا از عقبماندگی و شکاف فناورانه جلوگیری گردد. به گفته وی، بیتوجهی به فناوریهای نو، موجب از دست رفتن فرصتهای بزرگ اقتصادی و بروز چالشهای حکمرانی خواهد شد.
حسینی با اشاره به اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون مالیات بر داراییهای رمزارزی، گفت: این قوانین میتوانند زمینه تنظیمگری هوشمند و حمایت از نوآوری در بازارهای مالی کشور را فراهم کنند.
او افزود: مجلس شورای اسلامی آماده همکاری با دستگاههای اقتصادی و نهادهای مالی برای تدوین نظام حقوقی و مقررات نوین در حوزه فناوریهای مالی است.