دانش آموزان میبدی دوشنبههای هر هفته در مساجد و امامزادگان، نماز را زندگی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طرح مهر و محراب ۳۵ هفته است که به همت کادر مدرسه شاهد ولیعصر میبد و با حضور گرم و خودجوش دانش آموزان، دوشنبههای یکی از مساجد این شهرستان برگزار میشود.
دورهمی دانش آموزان این بار در امامزاده خدیجه خاتون میبد رقم خورد، فضایی آکنده از عشق و معنویت.
پس از اقامه نماز، گفتوگو میان دانش آموزان و معلمان شکل گرفت. بسیاری از نوجوانان از حس آرامش گفتند و معلمان هم این طرح را فرصتی برای تربیت دینی دانش آموزان عنوان کردند.
اکنون در میبد، دوشنبهها معنایی تازه یافته است. هر هفته صدای اذان نوجوانی بلند میشود و مسجدی میزبان شور ایمان میشود و این گونه، مهربانی و معنویت در دلها جوانه میزند.