به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، روابط عمومی آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: این دانش آموز امروز برای آوردن توپ که هنگام بازی، به بیرون از مدرسه و در محدوده برق فشار قوی افتاده بود، رفت که دچار برق گرفتگی شد.

بر اساس اعلام این روابط عمومی، بلافاصله نیرو‌های اورژانس این دانش آموز را به بیمارستان شهید حسین پور لنگرود انتقال دادند که به دلیل وخامت حال وی، او را به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل کردند.

در حال حاضر این دانش آموز در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری است.