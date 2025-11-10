به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در رابطه با حادثه خودسوزی جوان اهوازی، گفت: پدر این جوان اهوازی یک مغازه متعلق به شهرداری را در اطراف پارک زیتون اجاره کرده بود. با انقضای مهلت قرارداد و با توجه به اینکه طرح گسترش این پارک در دستور کار شهرداری منطقه ۳ اهواز بوده در چندین مرحله از ناحیه این شهرداری به پدر این جوان تذکر داده شده و از او می‌خواهند که مغازه را تخلیه و به شهرداری تحویل دهد که متاسفانه پدر این جوان به این موضوع توجه نکرده و از تخلیه مغازه خودداری می‌کنند.

وی افزود: در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری منطقه ۳ اهواز به معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان واصل شده و معاون دادستان، نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود. شهرداری این منطقه بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی و شروط تعیین شده، به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

دادستان مرکز خوزستان ادامه داد: این جوان ظاهرا از قبل مقداری بنزین را تهیه و در مغازه نگهداری کرده بود که متاسفانه در حین عملیات تخلیه مغازه، اقدام به خودسوزی می‌کند. بر اساس فیلم‌هایی که دوربین‌های مداربسته از محل حادثه ضبط کرده‌اند آتش توسط عوامل اجراییات شهرداری خاموش و این جوان به مراکز درمانی منتقل می‌شود.

خلفیان در ادامه از بازداشت شهردار و مسئول اجرائیات شهرداری منطقه ۳ اهواز در این رابطه خبر داد و گفت: این دو نفر در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب صادر شده است. چند نفر نیز که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد می‌باشند.

خلفیان با تاکید بر اینکه شهرداری منطقه ۳ در این حادثه بر اساس مفاد دستور مقام قضایی عمل نکرده است، تصریح کرد: شهردار و مسئول اجراییات شهرداری این منطقه از حضور در محل کار خود حسب قرار نظارت قضایی محروم هستند تا به جرائم انتسابی آنان رسیدگی شود.