پخش زنده
امروز: -
بر اساس تصمیمات هیئت گزیر بانک آینده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی - بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- میتوانند با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس تصمیمات هیئت گزیر بانک آینده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی - بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- میتوانند با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ اقدام کنند.
به استناد اعلام رسمی هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مبنی بر لغو مجوز بانک آینده، آغاز فرآیند گزیر و امکان انجام معاملات خارج از ساعات رسمی بازار، بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- میتوانند مطابق شرایط زیر و با مراجعه به یکی از شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرمهای مربوطه برای واگذاری سهام خود اقدام نمایند:
• بر پایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «صندوق ضمانت سپردهها» موظف است در صورت تمایل سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر این اساس، از تاریخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ (به مدت یک ماه)، امکان استفاده از این شرایط فراهم است.
• بهای خرید سهام هر کد حقیقی یا حقوقی (بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی) مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یکسال منتهی به تاریخ تصویب گزیر، مبلغ ۸،۹۵۰ ریال به ازای هر سهم تعیین گردیده است.
• سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش، باید از طریق ثبت درخواستهای فروش در سامانههای برخط یا ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام نمایند.
• سفارش فروش از حیث اعتبار زمانی، بدون محدودیت (Good Till Cancel) خواهد بود.
• دوره اخذ سفارش توسط کارگزاران، از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ میباشد.
• طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر موظف است پس از پرداخت موارد مندرج در مصوبه (شامل موارد مرتبط با بانک ملی، حق سنوات بازخرید کارکنان، خرید سهام، طلب قطعی طلبکاران بانک آینده بابت فروش کالا یا خدمت به بانک، اجارهبها، مطالبات قطعی شهرداریها و مطالبات بستانکاران دارای وثیقه)، چنانچه داراییهای مازاد وجود داشته باشد، سایر بدهیها و تعهدات آن بانک را به ترتیب زیر پرداخت نماید:
۱) مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
۲) بدهی مالیاتی
۳) مطالبات سایر دستگاههای اجرایی
۴) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵) سایر سهامداران غیر از سهامدارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه به صندوق ضمانت سپردهها به فروش رساندهاند و تعیین تکلیف شدهاند.
بنابراین، چنانچه سهامداران محترم در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست و سفارش فروش اقدام ننمایند، طبق مفاد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر بانک آینده (در حال گزیر) مکلف است تمامی داراییهای بانک را مورد ارزیابی و فروش قرار داده و پس از تسویه بدهیهای بانک به اشخاص و نهادهای ذیربط مطابق با مفاد مصوبه به شرح فوق، در صورت وجود هرگونه مازاد داراییها بر بدهیها، نسبت به پرداخت سهم سهامدارانی که سهام خود را نفروختهاند، اقدام نماید.
بدیهی است تسویهحساب نهایی با سهامدارانی که سهام خود را طی دوره مقرر نفروشند منوط به پایان فرآیند گزیر و ارزیابی داراییها و تسویه بدهیهای بانک شامل موارد فوقالذکر، وجود مازاد حصه (خالص داراییها) و با رعایت قوانین و ضوابط مترتب از جمله قانون تجارت و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین حاکم و مرتبط خواهد بود.