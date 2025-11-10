پخش زنده
آراد مهدیزاده، شناگر ملیپوش ایران، در ماده ۲۰۰ متر قورباغه در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به مقام پنجم رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در فینال ماده ۲۰۰ متر قورباغه، آراد مهدیزاده با زمان ۲ دقیقه و ۱۹ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه به مقام پنجم رسید.
آراد مهدیزاده صبح امروز در مرحله مقدماتی، در دسته ۲ خط ۶، با زمان ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۳ صدم ثانیه شنا کرد و با قرار گرفتن در جایگاه چهارم این ماده به فینال راه یافته بود.
در این ماده ۱۶ شناگر به رقابت پرداختند.